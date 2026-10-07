Ardagh Metal Packaging Aktie 113057696 / LU2369833749
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Ardagh Metal Packaging gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ardagh Metal Packaging wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,081 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 102,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,040 USD erwirtschaftet wurden.
8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,43 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ardagh Metal Packaging für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,53 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,272 USD, gegenüber -0,020 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 6,17 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,50 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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