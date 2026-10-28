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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Archer vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Archer stellt voraussichtlich am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten schätzen, dass Archer für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,108 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,83 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 274,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 3,43 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,311 USD je Aktie, gegenüber -6,540 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 1,07 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 12,43 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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