Erste Schätzungen: Aquila verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aquila lässt sich voraussichtlich am 26.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Aquila die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,016 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,990 NOK je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 26,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 17,0 Millionen NOK erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,012 USD je Aktie, gegenüber -3,040 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 110,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 59,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net