Erste Schätzungen: AQ Group Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AQ Group Registered präsentiert voraussichtlich am 15.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass AQ Group Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,96 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,67 SEK je Aktie gewesen.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,11 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei AQ Group Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,35 Milliarden SEK aus.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,38 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 7,38 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 9,87 Milliarden SEK, gegenüber 9,07 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch