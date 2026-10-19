Erste Schätzungen: Aptiv öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aptiv wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

18 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 USD gegenüber -1,630 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,17 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 39,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,21 Milliarden USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 19 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,70 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,750 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,70 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 20,40 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch