AptarGroup Aktie 68947 / US0383361039
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AptarGroup zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
AptarGroup wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,47 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte AptarGroup 1,92 USD je Aktie eingenommen.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,11 Prozent auf 981,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 961,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,51 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,89 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,98 Milliarden USD, gegenüber 3,78 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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