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Applied Industrial Technologies Aktie 560393 / US03820C1053

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Applied Industrial Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Applied Industrial Technologies
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Applied Industrial Technologies lässt sich voraussichtlich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Applied Industrial Technologies die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,88 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Applied Industrial Technologies noch 2,63 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Applied Industrial Technologies nach den Prognosen von 8 Analysten 1,29 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,20 Milliarden USD umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 12,03 USD je Aktie, gegenüber 10,95 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 5,26 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

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