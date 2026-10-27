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27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Applied Aerospace Defense legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Applied Aerospace Defense lädt voraussichtlich am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,087 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 169,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 38,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 122,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,888 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,100 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 683,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 498,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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