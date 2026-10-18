Apple Aktie 908440 / US0378331005
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Apple informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Apple präsentiert bald die Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.
Apple wird voraussichtlich am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
27 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,99 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,85 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 24 Analysten einen Zuwachs von 10,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 113,37 Milliarden USD gegenüber 102,47 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 38 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,84 USD je Aktie, gegenüber 7,46 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 36 Analysten durchschnittlich auf 477,61 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 416,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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