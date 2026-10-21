Apple Hospitality REIT Aktie 28266921 / US03784Y2000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Apple Hospitality REIT gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Apple Hospitality REIT wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Apple Hospitality REIT im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,211 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,210 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite soll Apple Hospitality REIT 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 381,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Apple Hospitality REIT 373,9 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,719 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,740 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,45 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,41 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Apple Hospitality REIT Inc
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Apple Hospitality REIT gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Apple Hospitality REIT präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Apple Hospitality REIT gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
03.05.26
|Ausblick: Apple Hospitality REIT präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Apple Hospitality REIT Inc
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.