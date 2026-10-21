Erste Schätzungen: Appian A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Appian A lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,332 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,01 Prozent auf 216,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 187,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 849,9 Millionen USD, gegenüber 726,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch