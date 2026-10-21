Erste Schätzungen: Apotea Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Apotea Registered lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,707 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Apotea Registered noch 0,670 SEK je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,77 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,98 Milliarden SEK aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,80 SEK im Vergleich zu 2,20 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 8,06 Milliarden SEK, gegenüber 7,20 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch