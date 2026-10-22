Erste Schätzungen: Apollo Medical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Apollo Medical äussert sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,457 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 4470,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,010 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Apollo Medical 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,02 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Apollo Medical 956,1 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,460 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 3,98 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch