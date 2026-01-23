Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’245 0.7%  SPI 18’316 0.6%  Dow 49’384 0.6%  DAX 24’856 1.2%  Euro 0.9279 -0.2%  EStoxx50 5’956 1.3%  Gold 4’937 2.2%  Bitcoin 70’475 -0.9%  Dollar 0.7892 -0.8%  Öl 64.5 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Amrize143013422Lonza1384101Apple908440Accelleron Industries116936091Swiss Re12688156
Top News
HSBC Ausblick Q1 2026: Wichtige Schwerpunkte für Anleger zum Jahresbeginn
Elma Electronic-Aktie: Auftrag im Rahmen des MDA SHIELD Programms an Land gezogen
Oerlikon-Aktie: Ausbau von Produktionskapazitäten in Michigan
Nestlé-Aktie: Strafuntersuchung nach Säuglingstod
Tesla-Aktie zieht an: Musk kündigt Roboter-Verkauf für Ende 2027 an
Suche...

Aperam Aktie 12239230 / LU0569974404

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Aperam zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aperam
33.76 CHF 2.55%
Kaufen Verkaufen

Aperam wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,045 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Aperam noch ein Gewinn pro Aktie von 0,170 EUR in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,43 Milliarden EUR – das wäre ein Abschlag von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,47 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,130 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 3,20 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 6,16 Milliarden EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 6,26 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch