Aperam Aktie 12239230 / LU0569974404
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Aperam zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Aperam wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,045 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Aperam noch ein Gewinn pro Aktie von 0,170 EUR in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,43 Milliarden EUR – das wäre ein Abschlag von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,47 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,130 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 3,20 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 6,16 Milliarden EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 6,26 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Aperam S.A.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Aperam zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.01.26
|Aperam Update on Q4 2025 market & financial trends (EQS Group)
|
05.01.26
|Aperam Marks New Chapter as Sud Sivaji Commences as Chief Executive Officer (EQS Group)
|
19.12.25
|Designated Person Notification (EQS Group)
|
17.12.25
|Designated Person Notification (EQS Group)
|
16.12.25