Erste Schätzungen: Aperam präsentiert Quartalsergebnisse

Aperam veröffentlicht voraussichtlich am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,370 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Aperam noch ein Verlust pro Aktie von -0,280 EUR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Aperam in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,26 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,57 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 1,41 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,49 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 0,130 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,55 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,08 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.ch