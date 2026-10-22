Erste Schätzungen: Aperam präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aperam präsentiert voraussichtlich am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,413 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,330 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,77 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 7,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Milliarden USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,71 USD je Aktie, gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 7,37 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 6,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch