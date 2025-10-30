Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
30.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: AP (Thailand) Pcl Foreign Registered legt Quartalsergebnis vor

AP (Thailand) Pcl Foreign Registered wird voraussichtlich am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,370 THB je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AP (Thailand) Pcl Foreign Registered noch 0,460 THB je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 8,10 Prozent auf 9,14 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel hatte AP (Thailand) Pcl Foreign Registered noch 9,95 Milliarden THB umgesetzt.

14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,50 THB je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,60 THB je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 36,36 Milliarden THB, gegenüber 36,99 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum, aus.

