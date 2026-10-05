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Annaly Capital Management Aktie 121670140 / US0357108390

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05.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Annaly Capital Management veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Annaly Capital Management
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Annaly Capital Management wird voraussichtlich am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Annaly Capital Management im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,778 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,20 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Annaly Capital Management in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 61,25 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 631,6 Millionen USD im Vergleich zu 1,63 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,09 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,92 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,55 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 6,70 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

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