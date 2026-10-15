Anhui Yingliu Electromechanical Aktie 23262683 / CNE100001SN8
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Anhui Yingliu Electromechanical legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Anhui Yingliu Electromechanical gibt voraussichtlich am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten schätzen, dass Anhui Yingliu Electromechanical für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,201 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 27,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 941,3 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 737,5 Millionen CNY umgesetzt.
Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,780 CNY, gegenüber 0,510 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 3,87 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,91 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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