Erste Schätzungen: Anhui Jianghuai Automobile gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Anhui Jianghuai Automobile öffnet voraussichtlich am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,054 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Anhui Jianghuai Automobile -0,310 CNY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 14,70 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 27,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,53 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,432 CNY im Vergleich zu -0,780 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 57,71 Milliarden CNY, gegenüber 46,15 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch