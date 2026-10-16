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Anhui Jianghuai Automobile Aktie 1270807 / CNE0000018M9

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16.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Anhui Jianghuai Automobile gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Anhui Jianghuai Automobile
20.34 CNY -3.60%
Kaufen Verkaufen

Anhui Jianghuai Automobile öffnet voraussichtlich am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,054 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Anhui Jianghuai Automobile -0,310 CNY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 14,70 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 27,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,53 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,432 CNY im Vergleich zu -0,780 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 57,71 Milliarden CNY, gegenüber 46,15 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

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