Anglogold Ashanti Aktie 127142137 / GB00BRXH2664
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Anglogold Ashanti stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Anglogold Ashanti wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,05 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Anglogold Ashanti noch 1,32 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 27,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,08 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,90 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,19 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 12,68 Milliarden USD, gegenüber 9,89 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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