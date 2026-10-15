Angel Yeast Aktie 1112567 / CNE0000014G0
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Angel Yeast gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Angel Yeast wird voraussichtlich am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,440 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Angel Yeast noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 CNY in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 15,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 4,49 Milliarden CNY gegenüber 3,89 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,08 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,78 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 19,12 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 16,68 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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