Andritz Aktie 1130459 / AT0000730007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Zahlenvorlage in Sicht
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Andritz stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Andritz öffnet die Bücher – womit Experten rechnen.
Andritz wird voraussichtlich am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,34 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,14 EUR je Aktie erzielt worden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,98 Milliarden EUR – ein Plus von 4,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Andritz 1,89 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.
6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,30 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,67 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 8,26 Milliarden EUR, gegenüber 7,88 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Andritz AG
|
13.10.26
|Handel in Wien: ATX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX nachmittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Schwacher Handel: ATX zum Start leichter (finanzen.ch)
|
12.10.26
|ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Andritz von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Freundlicher Handel: ATX steigt zum Start (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Andritz AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: Dow stabil -- SMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich zur Wochenmitte etwas fester. Der Dow bewegt sich seitwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch vorwiegend nach unten.