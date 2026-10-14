Andritz Aktie 4711643 / US0345221024
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Andritz informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Andritz veröffentlicht voraussichtlich am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,300 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,270 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 0,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 2,22 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,21 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,05 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,40 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,90 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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