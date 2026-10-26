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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Andean Precious Metals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Andean Precious Metals wird voraussichtlich am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,265 USD gegenüber 0,400 CAD im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 194,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 124,5 Millionen CAD erzielt wurde.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,750 USD je Aktie, gegenüber 1,10 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 559,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 502,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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