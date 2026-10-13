Amphenol Aktie 647943 / US0320951017
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Amphenol gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Amphenol lädt voraussichtlich am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,721 USD aus. Im letzten Jahr hatte Amphenol einen Gewinn von 0,480 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 52,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,43 Milliarden USD gegenüber 6,19 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,68 USD je Aktie, gegenüber 1,67 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 35,58 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 23,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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