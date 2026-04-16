Erste Schätzungen: Amneal Pharmaceuticals A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Amneal Pharmaceuticals A wird voraussichtlich am 01.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,164 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Amneal Pharmaceuticals A 0,040 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,84 Prozent auf 715,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 695,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,990 USD, gegenüber 0,220 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 3,09 Milliarden USD im Vergleich zu 3,02 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch