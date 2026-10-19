Amneal Pharmaceutical a Aktie 41368351 / US03168L1052
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Amneal Pharmaceuticals A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Amneal Pharmaceuticals A präsentiert voraussichtlich am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,232 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Amneal Pharmaceuticals A noch 0,010 USD je Aktie eingenommen.
Amneal Pharmaceuticals A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 812,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 784,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,220 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,16 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,02 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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