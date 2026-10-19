Erste Schätzungen: Ametek veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ametek wird sich voraussichtlich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Prognosen von 18 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,11 USD. Dies würde einem Zuwachs von 31,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Ametek 1,60 USD je Aktie vermeldete.

17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,12 Prozent auf 2,12 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,38 USD, gegenüber 6,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 8,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,40 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch