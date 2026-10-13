Erste Schätzungen: Amerisafe legt Quartalsergebnis vor

Amerisafe lädt voraussichtlich am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,493 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Amerisafe noch ein Gewinn pro Aktie von 0,720 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 3,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 84,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 82,0 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,98 USD, gegenüber 2,47 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 333,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 317,3 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch