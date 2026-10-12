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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: American Tower öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

American Tower
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American Tower wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass American Tower im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,82 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten ein Plus von 1,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,76 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,97 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,40 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 11,03 Milliarden USD, gegenüber 10,64 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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