American States Water Aktie 905513 / US0298991011
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: American States Water verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
American States Water lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,08 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte American States Water ein EPS von 1,06 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 196,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 7,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte American States Water einen Umsatz von 182,7 Millionen USD eingefahren.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,67 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,37 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 712,8 Millionen USD, gegenüber 658,1 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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