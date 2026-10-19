Erste Schätzungen: American International Group (AIG) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

American International Group (AIG) lässt sich voraussichtlich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird American International Group (AIG) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass American International Group (AIG) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,88 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,930 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 16,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 7,42 Milliarden USD gegenüber 6,35 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 23 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,10 USD je Aktie, gegenüber 5,43 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 28,87 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 26,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch