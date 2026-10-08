American Express Aktie 906153 / US0258161092
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: American Express präsentiert Quartalsergebnisse
Das sind die Prognosen der Analysten für die anstehende American Express-Bilanz.
American Express wird voraussichtlich am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 23 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,59 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte American Express 4,14 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 19 Analysten eine Verringerung von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 20,09 Milliarden USD gegenüber 20,57 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 26 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 17,69 USD je Aktie, gegenüber 15,38 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 79,45 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 80,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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