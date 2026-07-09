|Erwartungen im Überblick
|
09.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: American Express präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Bei American Express stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Experten erwarten.
American Express lädt voraussichtlich am 24.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
24 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,40 USD aus. Im letzten Jahr hatte American Express einen Gewinn von 4,08 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend erwarten 21 Analysten eine Verringerung von 1,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 19,69 Milliarden USD gegenüber 19,93 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,71 USD, wohingegen im Vorjahr noch 15,38 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 79,54 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 80,48 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Gold: Kollektiver Irrtum?
Die Aussicht auf eine straffere US-Geldpolitik lastete in den vergangenen Monaten auf dem Goldpreis - sollte sich diese Perspektive als falsch erweisen, könnte das Edelmetall einen Rebound erleben.Weiterlesen!
Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.
Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWaffenstillstand vorbei: SMI letztlich schwächer -- DAX rutscht unter 25'000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt und der deutsche Leitindex zeigten sich mit kräftigen Verlusten. Die Wall Street präsentierte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.