Erste Schätzungen: American Express präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

American Express lädt voraussichtlich am 24.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

24 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,40 USD aus. Im letzten Jahr hatte American Express einen Gewinn von 4,08 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 21 Analysten eine Verringerung von 1,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 19,69 Milliarden USD gegenüber 19,93 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,71 USD, wohingegen im Vorjahr noch 15,38 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 79,54 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 80,48 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch