Erste Schätzungen: American Eagle Outfitters präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

American Eagle Outfitters präsentiert in der voraussichtlich am 29.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2024 endete.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,390 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,250 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 8,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,31 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,81 USD, gegenüber 0,870 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 5,42 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,26 Milliarden USD generiert wurden.

