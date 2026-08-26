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26.08.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: American Eagle Outfitters legt Quartalsergebnis vor

American Eagle Outfitters
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American Eagle Outfitters stellt voraussichtlich am 09.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,214 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,450 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Plus von 6,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,37 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,76 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,09 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,80 Milliarden USD, gegenüber 5,55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

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