American Airlines Aktie 22053992 / US02376R1023
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: American Airlines stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Diese Bilanzzahlen stellen Analysten für American Airlines in Aussicht.
American Airlines wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
21 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,338 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll American Airlines in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,26 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 16,19 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 13,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,641 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,170 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 63,31 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 54,63 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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