Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’626 0.7%  SPI 18’763 0.5%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’915 0.3%  Euro 0.9122 -0.1%  EStoxx50 5’985 -0.4%  Gold 5’043 2.5%  Bitcoin 52’928 3.9%  Dollar 0.7677 -0.2%  Öl 67.7 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Starke Impulse bei Kryptowährungen: Bitcoin testet 70'000 Dollar, Altcoins legen zu
Cashlink-Studie enthüllt massive Kostenvorteile im digitalen Wertpapierhandel
RENK-Aktie rückt in den Fokus: Ausbau des US-Geschäfts durch Investitionen in Michigan
Tesla erzielt Durchbruch in der Batteriezellenproduktion - Impulse für die Aktie?
Gold, Öl & Co. in KW 7: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Suche...
Plus500 Depot

Ameresc a Aktie 11196401 / US02361E1082

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ameresco A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ameresc a
25.25 CHF -0.66%
Kaufen Verkaufen

Ameresco A veröffentlicht voraussichtlich am 02.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,327 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,700 USD je Aktie vermeldet.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 556,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 532,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,802 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,07 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 1,91 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch