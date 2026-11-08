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08.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Amentum legt Quartalsergebnis vor
Amentum lädt voraussichtlich am 23.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,658 USD aus. Im letzten Jahr hatte Amentum einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie eingefahren.
9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,93 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Amentum für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,70 Milliarden USD aus.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,45 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,270 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,91 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 14,39 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion Finanzen.net
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