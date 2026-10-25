|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AMBAC (AMBAC Financial Group) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
AMBAC (AMBAC Financial Group) lädt voraussichtlich am 09.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,048 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 97,96 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -2,350 USD je Aktie erzielt worden waren.
Das vergangene Quartal soll AMBAC (AMBAC Financial Group) mit einem Umsatz von insgesamt 23,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 65,14 Prozent verringert.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,191 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -5,930 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 89,5 Millionen USD, gegenüber 251,2 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu AMBAC (AMBAC Financial Group) Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: AMBAC (AMBAC Financial Group) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: AMBAC (AMBAC Financial Group) gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: AMBAC (AMBAC Financial Group) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: AMBAC (AMBAC Financial Group) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu AMBAC (AMBAC Financial Group) Inc
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.