Amasten Aktie 20564546 / SE0005034550
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Amasten verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Amasten öffnet voraussichtlich am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,300 SEK. Dies würde einer Verringerung von 30,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Amasten 0,430 SEK je Aktie vermeldete.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 241,0 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 2,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Amasten einen Umsatz von 236,0 Millionen SEK eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,835 SEK im Vergleich zu 0,540 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 944,7 Millionen SEK, gegenüber 934,0 Millionen SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amasten Holding AB
|
06:21
|Erste Schätzungen: Amasten verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.07.26
|Ausblick: Amasten legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.06.26
|Erste Schätzungen: Amasten präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Amasten Holding AB
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX höher erwartet -- Asiens Börsen in Grün
An den heimischen sowie den deutschen Börsen wird mit einer stärkeren Eröffnung gerechnet. An den Börsen in Asien geht es am Dienstag aufwärts.