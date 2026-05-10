Amara Raja Batteries Aktie 19422198 / INE885A01032
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10.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Amara Raja Batteries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Amara Raja Batteries äussert sich voraussichtlich am 25.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 10,33 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 16,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 8,83 INR erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 32,71 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 30,60 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 42,58 INR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 51,62 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 133,96 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 127,94 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.ch
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