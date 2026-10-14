Amano Aktie 761489 / JP3124400007
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Amano legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Amano lässt sich voraussichtlich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Amano die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 83,40 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 10,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Amano 75,42 JPY je Aktie vermeldete.
Amano soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46,43 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 252,20 JPY, während im vorherigen Jahr noch 286,34 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 184,17 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 176,47 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.ch
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