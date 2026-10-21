Altus Group Aktie 12223114 / CA02215R1073
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Altus Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Altus Group präsentiert in der voraussichtlich am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,664 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Altus Group einen Gewinn von 0,020 CAD je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal soll Altus Group mit einem Umsatz von insgesamt 115,4 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 133,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 13,42 Prozent verringert.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,48 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 8,46 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 458,4 Millionen CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 502,9 Millionen CAD waren.
Redaktion finanzen.ch
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