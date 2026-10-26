Erste Schätzungen: Altius Minerals legt Quartalsergebnis vor

Altius Minerals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,211 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Altius Minerals noch ein Gewinn pro Aktie von 5,72 CAD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 31,5 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 147,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,7 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,706 CAD, gegenüber 6,45 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 111,6 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 40,5 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch