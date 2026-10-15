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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Alps Electric stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alps Electric
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Alps Electric wird voraussichtlich am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,511 USD. Das entspräche einer Verringerung von 52,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,07 USD erwirtschaftet wurden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,81 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,87 Milliarden USD aus.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,07 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,79 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 6,81 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,77 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch

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