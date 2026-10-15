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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Alps Electric stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alps Electric
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Alps Electric wird voraussichtlich am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 40,10 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 49,21 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 78,95 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,51 Prozent auf 294,84 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 266,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 163,50 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 134,77 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1.076,42 Milliarden JPY, gegenüber 1.019,46 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

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