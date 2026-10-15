Erste Schätzungen: ALPHA BANK stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ALPHA BANK stellt voraussichtlich am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,101 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 44,29 Prozent erhöht. Damals waren 0,070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 628,6 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 45,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,420 EUR je Aktie, gegenüber 0,380 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 2,48 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 4,69 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch