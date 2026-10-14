Alma Media CorporationShs Aktie 2099753 / FI0009013114
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Alma Media stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Alma Media wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,232 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Alma Media einen Gewinn von 0,200 EUR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 4,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 82,9 Millionen EUR gegenüber 79,3 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,856 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,670 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 342,2 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 327,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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